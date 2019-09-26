Nicolas Cage volta a namorar filha de Elvis Presley, diz site

Crédito: Reprodução/Pinterest eCelebrity Facts

Nicolas Cage, 55, parece que está retomando a relação de 17 anos atrás com Lisa Marie Presley, 51, filha de Elvis Presley (1935-1977). Ambos foram casados em 2002 durante apenas 107 dias. O ator, 55, parece que está retomando a relação de 17 anos atrás com, 51,(1935-1977). Ambos foram casados em 2002 durante apenas 107 dias.

Segundo o site Radar Online, fontes próximas ao casal revelam que eles têm se visto com frequência e saído para passear. Eles também se falam ao telefone durante muito tempo e a revelação do namoro seria questão de tempo.

De acordo com a publicação, o ator e a cantora redescobriram seus sentimentos um pelo outro. Cage teria procurado por ela no início do verão e, de lá para cá, não se desgrudaram mais.

Os dois vem de relacionamentos conturbados. A filha Elvis chegou a revelar que vivia à base de remédios e que engordou muito por conta da briga judicial pela custódia dos filhos com o ex-marido Michael Lockwood.