Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amor

Nicolas Cage volta a namorar filha de Elvis Presley, diz site

Cage teria procurado por ela no início do verão e, de lá para cá, não se desgrudaram mais

Publicado em 

26 set 2019 às 05:40

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 05:40

Crédito: Reprodução/Pinterest eCelebrity Facts
O ator Nicolas Cage, 55, parece que está retomando a relação de 17 anos atrás com Lisa Marie Presley, 51, filha de Elvis Presley (1935-1977). Ambos foram casados em 2002 durante apenas 107 dias.
> Austin Butler será Elvis Presley em filme sobre cantor
Segundo o site Radar Online, fontes próximas ao casal revelam que eles têm se visto com frequência e saído para passear. Eles também se falam ao telefone durante muito tempo e a revelação do namoro seria questão de tempo.
De acordo com a publicação, o ator e a cantora redescobriram seus sentimentos um pelo outro. Cage teria procurado por ela no início do verão e, de lá para cá, não se desgrudaram mais.
Os dois vem de relacionamentos conturbados. A filha Elvis chegou a revelar que vivia à base de remédios e que engordou muito por conta da briga judicial pela custódia dos filhos com o ex-marido Michael Lockwood.
Já Cage é conhecido pelos relacionamentos rápidos. Antes da separação conturbada com a Alice Kim, ele havia tido um matrimônio com uma garçonete que durou quatro dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados