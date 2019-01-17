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Acidente

Ângelo Paes Leme visita Caio Junqueira e diz que amigo 'está bem'

Paes Leme ficou por cerca de meia hora no Hospital Miguel Couto. Na saída, o ator não quis conversar com a imprensa

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 18:22

Publicado em 

17 jan 2019 às 18:22
Ator Caio Junqueira sofre grave acidente Crédito: Reprodução/Facebook
O ator e cantor Ângelo Paes Leme, 45, visitou no início da tarde desta quinta-feira (17) o amigo, Caio Junqueira, 42, que sofreu um grave acidente de carro na região do Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.
Paes Leme ficou por cerca de meia hora no Hospital Miguel Couto. Na saída, o ator não quis conversar com a imprensa e disse apenas que o amigo "está bem". Os dois trabalhos juntos em "O Quinto dos Infernos" (Globo, 2002) e em tramas da Record, como "A Lei e o Crime" (2009), "Ribeirão do Tempo" (2010), e José do Egito (2013).
A Secretaria Municipal de Saúde afirmou na tarde desta quinta que o estado de saúde do ator ainda é grave. Um amigo de Caio Junqueira, que não quis se identificar, afirmou que o ator teve fraturas no fêmur esquerdo e na patela direita. Ele disse ainda que Caio Junqueira está "respondendo bem ao medicamento".
O acidente aconteceu próximo ao Monumento aos Pracinhas, após bater em uma árvore. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro capotou.
O mais recente trabalho de Caio Junqueira foi como Ricky na série "O Mecanismo" (Netflix). Ele também interpretou o policial militar Neto Gouveia no filme "Tropa de Elite" (2007), além de atuar em novelas como "O Clone" (Globo, 2001) e "Escrava Isaura" (Record, 2004).

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