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Pela quarta vez

Neymar que terminou o namoro, diz Bruna Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine haviam terminado outras três vezes (essa foi a quarta) desde que assumiram o romance no carnaval de 2013
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 12:56

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 12:56

Bruna Marquezine e Neymar Crédito: Reprodução/Web
De novo. Mais uma vez. Acabou. Bruna Marquezine e Neymar estão separados, oficialmente, desde a noite desta quinta-feira (18). "Sim, terminamos. Foi uma decisão que partiu dele", disse a atriz à revista Vogue em um evento de moda que aconteceu em São Paulo. 
Bruna preferiu não detalhar o motivo do término do relacionamento com o jogador, mas garantiu que nada teve a ver com política. A atriz tem se posicionado contra Jair Bolsonaro e Neymar já curtiu um post favorável ao presidenciável. 
Vou pedir que não se prolongue esse assunto, porque normalmente não falo da minha vida pessoal, espero que sejam compreensivas comigo. Existe muito respeito e carinho por ele e por tudo o que a gente viveu. Só queria esclarecer que esse término não foi por desentendimento político, como ouvi e li na internet muita gente dizendo por aí. E só quero esclarecer esse ponto porque estamos vivendo um momento muito crítico e perigoso, um momento de muito ódio, e, não, o término não teve nada a ver com isso, alertou a atriz.
 

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