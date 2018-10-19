Neymar que terminou o namoro, diz Bruna Marquezine

De novo. Mais uma vez. Acabou. Bruna Marquezine e Neymar estão separados, oficialmente, desde a noite desta quinta-feira (18). "Sim, terminamos. Foi uma decisão que partiu dele", disse a atriz à revista Vogue em um evento de moda que aconteceu em São Paulo.
Bruna preferiu não detalhar o motivo do término do relacionamento com o jogador, mas garantiu que nada teve a ver com política. A atriz tem se posicionado contra Jair Bolsonaro e Neymar já curtiu um post favorável ao presidenciável.
Vou pedir que não se prolongue esse assunto, porque normalmente não falo da minha vida pessoal, espero que sejam compreensivas comigo. Existe muito respeito e carinho por ele e por tudo o que a gente viveu. Só queria esclarecer que esse término não foi por desentendimento político, como ouvi e li na internet muita gente dizendo por aí. E só quero esclarecer esse ponto porque estamos vivendo um momento muito crítico e perigoso, um momento de muito ódio, e, não, o término não teve nada a ver com isso, alertou a atriz.