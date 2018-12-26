Neymar ostenta no Natal com vinho de R$ 1,3 mil e decoração farta

Não é de hoje que Neymar gosta de ostentar uma vida confortável em suas próprias redes sociais. Mas é que desta vez o jogador de futebol foi longe demais: em sua mansão do Guarujá, em São Paulo, o ex de Bruna Marquezine chamou a atenção pela decoração da festa que fez para receber a família e amigos.

Crédito: Reprodução/Instagram

Além dos mesões, piscina iluminada e adornos em tamanho natural organizados por Danillo Camargo, Neymar não economizou nas bebidas da noite. Para harmonizar com a ceia, ele selecionou um vinho de R$ 1,3 mil a garrafa para os nobres convidados.

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Trata-se do tinto francês Château Pontet Canet, safra de 2007. A bebida é produzida da região de Bordeaux e é descrito da seguinte forma: O nariz com frutas vermelhas e pretas, baunilha, mineralidade e alcaçuz. O ataque é amplo, generoso e no paladar se sente a delicadeza, a harmonia e os taninos sedosos. Um tinto provocante e fantástico como uma obra de arte.