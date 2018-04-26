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TELEVISÃO

Neymar ganha desenho animado feito por Maurício de Sousa

Desde o dia 24 de abril, o canal infantil está exibindo pequenos episódios do desenho do craque ao longo de sua programação

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 21:55
Neymar em versão desenho, feita por Maurício de Sousa Crédito: Nickelodeon / Divulgação
O craque Neymar, principal esperança do Brasil para a conquista do hexa na Copa do Mundo da Rússia, poderá assistir a si mesmo em versão animada na Nickelodeon.
Desde o dia 24 de abril, o canal infantil está exibindo pequenos episódios do desenho do craque ao longo de sua programação. Ao todo, são 20 esquetes diferentes, com cerca de um minuto cada.
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"A alegria e jeito moleque do Neymar nos inspirou a criar seu personagem, ainda criança, quando os sonhos acontecem com maior intensidade. Assim, hoje ele se transformou em referência no esporte e os desenhos desenvolvidos para apresentação na Nick refletem isso tudo com muito humor e amor", disse o cartunista Maurício de Sousa.
E as aventuras de Neymar não ficarão restritas às quatro linhas: ele deve enfrentar monstros gigantes e seres de outro planeta. Sua mãe e sua irmã também devem estar presentes.

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