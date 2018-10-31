Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fila voou

Neymar está de 'Bruna' nova, diz colunista

Leo Dias garante que Bruna Melissa é a nova eleita do jogador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 19:22

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 19:22

Neymar mostrou que com ele a fila não anda, voa: o craque, segundo o colunista Leo Dias, já circula em nova companhia. A eleita é a empresária Bruna Melissa. Gil Cebola, Guilherme Pitta, Cristian Guedes, Gustavo Almeida e Jota Amâncio - os amigos de Neymar a quem ele chama de "parças" - já seguem a moça nas redes sociais. A moça tem uma loja de roupas e também contabiliza alguns milhares de seguidores no Instagram. 
Neymar e Bruna Melissa: empresária é a nova Bruna do jogador Crédito: Reprodução
Segundo Leo Dias, esse é um claro indício de que a relação pode ficar séria a qualquer momento. 
O jogador terminou - de novo - o namoro com Bruna Marquezine no início da segunda quinzena de outubro. O motivo do fim do casal Brumar ainda é um mistério, embora muitos boatos tenham sido levantados sobre o episódio. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados