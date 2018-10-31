Neymar está de 'Bruna' nova, diz colunista

Neymar mostrou que com ele a fila não anda, voa: o craque, segundo o colunista Leo Dias, já circula em nova companhia. A eleita é a empresária Bruna Melissa. Gil Cebola, Guilherme Pitta, Cristian Guedes, Gustavo Almeida e Jota Amâncio - os amigos de Neymar a quem ele chama de "parças" - já seguem a moça nas redes sociais. A moça tem uma loja de roupas e também contabiliza alguns milhares de seguidores no Instagram.