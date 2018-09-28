FAMÍLIA

Neto de Irene Ravache escondeu da avó que iria estrear na TV

'Foi uma surpresa, só soube quando ele foi contratado para fazer 'Malhação'', contou a atriz
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 13:49

Irene Ravache e o neto, Cadu Libonati, que entra na segunda fase de 'Além do tempo' Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo/Divulgação
Irene Ravache foi convidada do Mais Você desta quinta-feira, 27, e falou sobre sua família e sobre sua carreira. A atriz atualmente interpreta Margot em Espelho da Vida, nova novela das 18h da Globo.
"Eu ando questionando o desconhecido, observando mais a vida. Fico tão agradecida. Acho a Margot muito parecida comigo. Talvez seja a personagem mais parecida comigo que eu tenha feito", comentou.
A atriz também contou que ficou surpresa ao saber que seu neto, Cadu Libonati, estrearia na televisão - ele estreou em Malhação em 2014. O ator fez uma participação especial no Mais Você contando como foi. "Tinha muita influência da família para fazer curso e tudo mais. Eu relutei muito, até que decidi abrir espaço para essa curiosidade. Eu fui chamado para fazer o teste e pensei: 'vou ficar quieto'. Não uso o sobrenome e acabou que aconteceu", falou.
"Foi uma surpresa ele ter vindo para a televisão. Só soube quando ele foi contratado para fazer Malhação", disse Irene.

