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Ficou irritado

Netinho defende Bolsonaro e autor de "Milla" se irrita: "Bicha Burra"

Netinho mandou indireta para Daniela Mercury, defendendo o presidente Jair Bolsonaro, e Manno Góes não gostou nem um pouco

Publicado em 

08 mar 2019 às 18:16

Publicado em 08 de Março de 2019 às 18:16

O cantor Netinho e Manno Góes: polêmica após carta de Daniela Mercury a Jair Bolsonaro Crédito: Montagem Gazeta Online
Daniela Mercury parou a web ao escrever uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre a Lei Rouanet. Depois disso, o cantor Netinho resolveu entrar na história e postou no Instagram uma foto com o presidente com uma indireta para a cantora. 
"Eu nunca usei Lei Rouanet, nem quero. #EleSim me recebeu respeitosamente e não fui lá pedir nada, reclamar nada. Fui lá apenas para dizer a ele que se recuperaria da facada que recebeu", escreveu o cantor. 
A declaração do artista deixou Manno Góes, o compositor de "Milla" - um dos maiores sucessos de Netinho -, irritado, que respondeu: "Desculpa aí, galera; mas a Milla que eu compus é Daniela Mercury futebol clube, tá? A Milla da música é amor! É liberdade! É diversidade! Jamais seria tortura, homofobia, xenofobia, preconceito. Jamais seria ligada à milícia ou laranjas. A música ‘Milla’ tem que estar conectada ao lúdico, alegre, divertido, adolescente, amoroso… jamais a essas pessoas horríveis que admiram Bolsonaro e criticam colegas de trabalho por pura maldade, inveja ou burrice". 
No texto, o autor de "Milla" ainda chamou Netinho de homossexual não assumido e de bicha burra: "Naufrague com sua maldade, Netinho. Se achasse que você só está ainda doente, não te escreveria isso. Você está são e completamente conectado com esse governo inacreditavelmente perverso. Não me chame de amigo. Não sou seu amigo. Não quero mais ser seu amigo. Você não merece Milla. Bicha burra", concluiu. 
 

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