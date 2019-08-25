Home
>
Famosos
>
Índia diz que Anitta é hipócrita ao falar sobre queimadas na Amazônia

Índia diz que Anitta é hipócrita ao falar sobre queimadas na Amazônia

Em vídeos publicados nas redes sociais, Anitta criticou a agropecuária e disse que receberia índios para dormir na casa dela