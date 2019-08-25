Índia diz que Anitta é hipócrita ao falar sobre queimadas na Amazônia

Em seu perfil nas redes sociais, Anitta criticou queimadas nas Amazônia e disse que se sentiria na obrigação de receber índios na casa dela Crédito: Pedro Lollett/Reprodução/Instagram @anitta

Ysani Kalapalo publicou um vídeo em seu perfil no Instagram criticando as recentes mensagens que A influenciadora e ativista indígenapublicou um vídeo em seu perfil nocriticando as recentes mensagens que Anitta , 26, tem divulgado sobre as queimadas no Brasil. Confira o vídeo abaixo.

Em série de vídeos publicados nas redes sociais, Anitta criticou a agropecuária e convidou seus seguidores a prestarem mais atenção ao assunto.

"Não existe isso de brigar pra saber de quem é a terra. A terra é deles, amor. Se um índio chegar na minha casa agora e pedir pra dormir no meu quarto, vou sentir na obrigação de falar: 'Entre'. Porque, antes de tudo, quando invadiram as terras dos indígenas, eles estavam lá. Então essa discussão não existe. Eles estavam lá primeiro. Se você não é descendente de indígena, assim como eu, você não pode falar que a terra é sua", disse a cantora em um de seus vídeos.

A mensagem não agradou Ysani Kalapalo, que disse que Anitta estaria sendo hipócrita. "Estou fazendo esse vídeo em resposta do vídeo da Anitta, onde ela fala da Amazônia e também fala que os povos indígenas [...] podem dormir na casa dela", diz.