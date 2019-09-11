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Nascem filhos trigêmeos de Marcelo de Nóbrega

Bebês precisarão ficar na UTI Neonatal para ganhar peso, mas nasceram saudáveis nesta segunda (9), em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 05:17

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 05:17

O ator e diretor Marcelo de Nóbrega, esposa e equipe médica no nascimento dos trigêmeos Crédito: Reprodução/Instagram @marcelodenobrega.oficial
O ator e diretor Marcelo de Nóbrega, 54, do programa A Praça É Nossa, do SBT, publicou nesta terça-feira (10) um vídeo do nascimento dos seus filhos trigêmeos: José, Emily e Murilo. Os bebês, frutos do relacionamento de Nóbrega com Lytha Gomes chegaram ao mundo na segunda (9), às 10h30, no Hospital Pro Matre, em São Paulo.
Segundo a assessoria de Marcelo, os três estão bem, mas para ganhar peso, eles devem ficar um período na UTI Neonatal. O primeiro a nascer foi José com 2,165 kg, depois veio Emily com 1,965 kg, e o terceiro foi Murilo com 1,390 kg.
Lytha Gomes ficou internada na unidade de terapia semi-intensiva por 24 horas após o parto cesárea, mas já está no quarto. "José, Emily e Murilo, sejam muito bem-vindos! Papai e mamãe amam demais vocês!", escreveu Marcelo, no Instagram.
Em abril, quando anunciou a gravidez da mulher, Marcelo de Nóbrega agradeceu o médico Vicente Ghilardi, responsável pelo processo de fertilização que permitiu a gestação.
"Quem disse que só por um milagre minha esposa poderia engravidar? Esse homem fez 3 milagres! Valeu Doutor!", escreveu ele.
Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, Lytha tem endometriose. O casal se consultou com vários médicos, que diziam que a gravidez seria impossível. "Ele colocou três embriões na fertilização, para correr o risco de pelo menos algum 'vingar', e ela acabou engravidando de trigêmeos", contou Marcelo.
O ator e diretor já é pai de duas mulheres, fruto de outro relacionamento: a atriz Dalila, 29, e Milana, 24. Dalila, que é atriz e trabalha com o pai e o avô, Carlos Alberto de Nóbrega, na Praça É Nossa, anunciou recentemente que espera o seu primeiro filho. Será o primeiro neto de Marcelo, e o primeiro bisneto de Carlos Alberto.
Em março deste ano, Marcelo sofreu oito paradas cardíacas. A notícia foi dada pelo seu pai, Carlos Alberto de Nóbrega, 83, que fez uma homenagem ao filho no programa A Praça É Nossa.
"Não noticiei, porque não faz parte da minha maneira de viver contar minha vida pessoal. Mas o Marcelo teve um infarto muito forte. Está vivo por milagre e porque existe uma equipe igual a do dr. Celso Alves. Ele teve oito paradas cardíacas e está vivo por milagre. Está salvo, fora de perigo, está em casa", afirmou Carlos Alberto, durante a gravação do programa.
Marcelo de Nóbrega participa do programa A Praça É Nossa desde a década de 1980 interpretando personagens como Xorãozinho, da dupla Xitãoró e Xorãozinho, e a Velha Surda. Atualmente, além de dirigir o programa, ele faz o papel do Explicadinho, outro personagem clássico do humorístico.

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