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Nasce segunda filha de Adam Levine e Behati Prinsloo

O casal já tem a menina Dusty Rose, de um ano e quatro meses, que nasceu em setembro de 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 22:58

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 22:58

Nasce segunda filha de Adam Levine e Behati Prinsloo Crédito: Instagram / Behati Prinsloo
Adam Levine e sua mulher, a modelo Behati Prinsloo, deram as boas-vindas a sua segunda filha, de acordo com a revista People. Não foi revelado em que dia exatamente a menina nasceu, mas ela já teve o nome divulgado: Geo Grace Levine.
O casal já tem a menina Dusty Rose, de um ano e quatro meses, que nasceu em setembro de 2016.
"Adam e Behati estão tão felizes de terem mais uma bebê na família. Eles são ótimos pais e todos os parentes estão muito felizes por eles", disse uma fonte à revista.
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Behati anunciou que estava grávida pela segunda vez em setembro de 2017, com uma foto no Instagram que tinha como legenda: "Segundo round".

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