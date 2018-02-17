Nasce segunda filha de Adam Levine e Behati Prinsloo Crédito: Instagram / Behati Prinsloo

Adam Levine e sua mulher, a modelo Behati Prinsloo, deram as boas-vindas a sua segunda filha, de acordo com a revista People. Não foi revelado em que dia exatamente a menina nasceu, mas ela já teve o nome divulgado: Geo Grace Levine.

O casal já tem a menina Dusty Rose, de um ano e quatro meses, que nasceu em setembro de 2016.

"Adam e Behati estão tão felizes de terem mais uma bebê na família. Eles são ótimos pais e todos os parentes estão muito felizes por eles", disse uma fonte à revista.