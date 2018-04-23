Nasce o terceiro filho do príncipe William e de Kate Middleton

O Palácio de Kensington anunciou o nascimento do terceiro bebê real. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu à luz a um menino, o terceiro filho de seu casamento com o príncipe William. O novo membro da família real britânica chega dias antes do casamento entre o tio, o príncipe Harry, com a atriz americana Meghan Markle, marcado para 19 de maio. O menino nasceu às 11h01, no horário de Londres, com 3,8 quilogramas.
Kate e William já são pais do príncipe George, de 4 anos, e da princesa Charlotte, de 2. O novo bebê real é o quinto na linha de sucessão do trono britânico.
O casal anunciou a terceira gravidez em setembro do ano passado. Kate precisou se afastar dos compromissos da realeza em função da hiperêmese gravídica, uma condição que resulta em graves enjoos durante a gestação. Ela retornou à vida pública apenas em outubro, mas voltou a se recolher em 22 de março deste ano em prol do parto.
A duquesa de Cambridge deu entrada no hospital nesta segunda-feira em estágio inicial de trabalho de parto para dar à luz ao terceiro filho do casal. Ela foi levada ao St. Mary's Hospital na zona oeste de Londres, onde os dois outros filhos, George e Charlotte também nasceram.
"A duquesa de Cambridge foi admitida no St. Mary's Hospital, Paddington, Londres, nesta manhã em estágios inicais de parto", informou o Kensington Palace, residência oficial da realeza britânica, em comunicado.
O novo bebê será o sexto bisneto da rainha Elizabeth II. Na linha sucessória do trono britânico, fica atrás dos irmãos George, de 4 anos, e Charlotte, de 2 anos, além do pai William e do avô, o príncipe Charles.
Como nas duas gestações anteriores, Kate, de 36 anos, sofreu de hiperêmese gravídica, uma forma extrema de mal-estar matinal que pode causar náusea intensa e vômitos, o que exige hidratação e nutrientes complementares.
O último compromisso de Kate antes do nascimento do bebê foi em 22 de março, quando ela e William compareceram a uma série de eventos em Londres para celebrar a Commonwealth, antes de uma cúpula dos líderes do bloco na semana passada.
NOVO BEBÊ NA ÁREA
A britânica Pippa Middleton, irmã mais nova da Duquesa de Cambridge, está grávida do primeiro filho, informou neste domingo o jornal "The Sun". Ela ganhou fama global quando foi dama de honra em 2011 do casamento da irmã Kate com o príncipe William. O bebê está previsto para nascer em outubro, de acordo com o jornal, citando uma amiga não identificada. Pippa Middleton, 34 anos, e seu marido James Matthews se casaram no ano passado.
William e Kate se conheceram enquanto estudantes na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Eles se casaram em uma cerimônia na abadia de Westminter em abril de 2011, e desde então se tornaram muito conhecidos no cenário global.
Após morar no Norte do País de Gales e na região Leste da Inglaterra, William e Kate hoje vivem no Palácio de Kensington para permitir que o príncipe se dedique mais aos deveres reais em nome de sua avó.
No ano passado, William deixou seu posto de piloto de ambulância aérea para se concentrar na função oficial, enfrentando críticas de jornais britânicos que o chamavam de "Wills preguiçoso". No entanto, ele tem se mostrado determinado a desempenhar um papel prático na criação de seus filhos, protegendo a privacidade das crianças uma questão crítica para ele desde que a morte de sua mãe em um acidente de carro em 1997, em Paris.