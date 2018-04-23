Nasce o terceiro filho do príncipe William e de Kate Middleton

Príncipe William e Kate Middleton Crédito: Reprodução/Instagram @anglosaxonclub

O Palácio de Kensington anunciou o nascimento do terceiro bebê real. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu à luz a um menino, o terceiro filho de seu casamento com o príncipe William. O novo membro da família real britânica chega dias antes do casamento entre o tio, o príncipe Harry, com a atriz americana Meghan Markle, marcado para 19 de maio. O menino nasceu às 11h01, no horário de Londres, com 3,8 quilogramas.

Kate e William já são pais do príncipe George, de 4 anos, e da princesa Charlotte, de 2. O novo bebê real é o quinto na linha de sucessão do trono britânico.

O casal anunciou a terceira gravidez em setembro do ano passado. Kate precisou se afastar dos compromissos da realeza em função da hiperêmese gravídica, uma condição que resulta em graves enjoos durante a gestação. Ela retornou à vida pública apenas em outubro, mas voltou a se recolher em 22 de março deste ano em prol do parto.

A duquesa de Cambridge deu entrada no hospital nesta segunda-feira em estágio inicial de trabalho de parto para dar à luz ao terceiro filho do casal. Ela foi levada ao St. Mary's Hospital na zona oeste de Londres, onde os dois outros filhos, George e Charlotte também nasceram.

"A duquesa de Cambridge foi admitida no St. Mary's Hospital, Paddington, Londres, nesta manhã em estágios inicais de parto", informou o Kensington Palace, residência oficial da realeza britânica, em comunicado.

O novo bebê será o sexto bisneto da rainha Elizabeth II. Na linha sucessória do trono britânico, fica atrás dos irmãos George, de 4 anos, e Charlotte, de 2 anos, além do pai William e do avô, o príncipe Charles.

Como nas duas gestações anteriores, Kate, de 36 anos, sofreu de hiperêmese gravídica, uma forma extrema de mal-estar matinal que pode causar náusea intensa e vômitos, o que exige hidratação e nutrientes complementares.

O último compromisso de Kate antes do nascimento do bebê foi em 22 de março, quando ela e William compareceram a uma série de eventos em Londres para celebrar a Commonwealth, antes de uma cúpula dos líderes do bloco na semana passada.

NOVO BEBÊ NA ÁREA

A britânica Pippa Middleton, irmã mais nova da Duquesa de Cambridge, está grávida do primeiro filho, informou neste domingo o jornal "The Sun". Ela ganhou fama global quando foi dama de honra em 2011 do casamento da irmã Kate com o príncipe William. O bebê está previsto para nascer em outubro, de acordo com o jornal, citando uma amiga não identificada. Pippa Middleton, 34 anos, e seu marido James Matthews se casaram no ano passado.

William e Kate se conheceram enquanto estudantes na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Eles se casaram em uma cerimônia na abadia de Westminter em abril de 2011, e desde então se tornaram muito conhecidos no cenário global.

Após morar no Norte do País de Gales e na região Leste da Inglaterra, William e Kate hoje vivem no Palácio de Kensington para permitir que o príncipe se dedique mais aos deveres reais em nome de sua avó.