Nasce a primeira filha do comediante Matheus Ceará: 'Amor define'

Nasceu na noite da última terça-feira (15) a primeira filha do comediante Matheus Ceará, do programa A Praça É Nossa. A menina se chama Ivy e é filha dele com a esposa, Bianca Campos.

Matheus, que já se considera um "pai babão", postou uma foto da garota recém-nascida em um hospital de Campinas, interior de São Paulo. "Chega ao Mundo Ivy e nos mostra o que a vida tem que ter pra ser boa", escreveu na legenda. Veja o post: