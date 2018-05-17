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Recém-nascida

Nasce a primeira filha do comediante Matheus Ceará: 'Amor define'

Ele agradeceu a equipe médica que realizou o parto, incluindo a doula

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 12:34
Nasceu na noite da última terça-feira (15) a primeira filha do comediante Matheus Ceará, do programa A Praça É Nossa. A menina se chama Ivy e é filha dele com a esposa, Bianca Campos.
Matheus, que já se considera um "pai babão", postou uma foto da garota recém-nascida em um hospital de Campinas, interior de São Paulo. "Chega ao Mundo Ivy e nos mostra o que a vida tem que ter pra ser boa", escreveu na legenda. Veja o post: 
Ele agradeceu a equipe médica que realizou o parto, incluindo a doula. "Bianca e Ivy passam bem. Bianca, uma guerreira sem dimensão. E eu? Ah, nem sei. Só sei que não tem explicação. Amor define", completou.

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