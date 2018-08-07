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PROCESSO

'Não tenho raiva da Globo', diz Bibi Perigosa da vida real sobre processo

Fabiana Escobar entrou com uma ação pedindo indenização por uso indevido de imagem

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 16:51
Juliana Paes interpretou Bibi Perigosa, personagem inspirada em Fabiana Escobar, na novela 'A Força do Querer' Crédito: Instagram/@bibiperigosa
Em entrevista para o programa Superpop, da RedeTV!, na segunda-feira, 6, a escritora Fabiana Escobar, conhecida por servir de inspiração para a personagem Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes na novela A Força do Querer, disse não guardar ressentimentos da Globo mesmo processando a emissora exigindo o pagamento dos direitos autorais da sua história.
"Em 2013 eu assinei contrato com a Globo permitindo usar minha obra [o livro Perigosa] como inspiração. Em 2017 eu não tinha que ganhar nada, sabia que mais pra frente ganharia algo por expor minha história. Eu ganharia pela exibição em outros países. No contrato está bem claro: tantos por cento em cima da venda. Acho que eles esqueceram", disse Juliana.
No processo, que está em andamento na 43ª Vara Cível do Rio de Janeiro, a advogada da escritora pede uma indenização de R$ 500 mil pelo não pagamento da parcela de dois por cento da receita líquida que fosse gerada com a comercialização da novela no Brasil e no exterior.
Fabiana explica que tentou acertar a pendência com a Globo antes de entrar com a ação, mas foi ignorada pela emissora. "Liguei e eles disseram que entrariam em contato, mas não me procuraram. Aguardei o tempo que tinha que aguardar. Cada um sabe de seu compromisso, é muito feio eu bater na porta pra cobrar, seja a Globo ou minha vizinha", contou.
Mesmo assim, a escritora afirma que não está brava com a Globo ou com Glória Perez, a autora de A Força do Querer. "Comecei a conversar com a Glória em 2011, sabia que ela não ia errar ao contar minha história. O processo é uma coisa legal, legítima, direito meu. Não tenho raiva da Globo", explicou.

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