Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DESABAFO

'Não queria ver ninguém', relembra Paulo Zulu sobre nude vazada

Ator passou por período difícil após ter sua conta hackeada no Instagram

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:39
Paulo Zulu tem perfil hackeado e sua foto nu acaba publicada no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram
O ator Paulo Zulu relembrou o vazamento de uma foto em que aparece nu, em frente ao espelho, ocorrido em 2016, em entrevista ao Programa do Porchat desta quarta-feira, 30.
"Fiquei duas semanas mal. Mal mesmo, de não sair de casa, de chorar o dia inteiro. Não queria falar com ninguém, ver ninguém. Queria sumir. É uma coisa pessoal, cada um reage de um jeito. Sou um cara discreto, não gosto de ter essa exposição", contou, relatando as consequências do episódio.
Zulu também frisou que tirou a foto apenas para si mesmo, para ver como ficaria: "Não teria nem pra quem mandar. Se fosse mandar, não mandaria com a minha cara, e nem daquele jeito". "Foi uma coisa que eu nunca esperava, que fossem tirar uma foto, a única que fiz na vida, do meu celular. Nunca (tinha feito antes). Primeira vez", garantiu.
"Não é nenhum furacão, é uma coisa natural. Todo mundo é nude em potencial. A gente tem que botar roupa porque socialmente é um atentado ao pudor", opinou, apesar de ressaltar o grande constrangimento do qual foi vítima: "Fiquei imaginando as mulheres dos meus amigos e as filhas vendo aquilo. Mexeu comigo, fiquei envergonhado."
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados