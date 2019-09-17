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'Não faço tudo por dinheiro', diz ex-BBB Emilly

Ex-BBB disse que não pensa em posar nua, mas que também não julga ninguém que decide fazê-lo; Emilly ainda abriu o jogo sobre sua participação no reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2019 às 12:50

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 12:50

Crédito: Reprodução/Instagram @emillyaraujoc
Emilly Araújo foi a convidada de Luciana Gimenez da noite desta segunda-feira (16) para estrelar no Superpop. A vencedora do Big Brother Brasil 17 falou de como está sua vida e abriu o jogo sobre posar nua, prática que virou quase hábito entre as meninas que passavam pela casa mais vigiada do Brasil. 
"Não, não faço tudo por dinheiro. Não julgo ninguém que faça, mas penso no meu filho, na escola, o amiguinho chegando com uma foto minha nua", disse, durante a atração. 
> Ex-BBBs Gleici e Paula batem boca na web: "Me julgou e me atacou"
Aos 23 anos, a bonita não pensa nem em botar silicone. Durante a entrevista, ela disse que tem medo de colocar uma roupa e, com os peitos turbinados, acabar ficando vulgar. 

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