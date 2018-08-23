'Não existe trabalho para uma atriz trans', diz Maria Clara Spinelli

Maria Clara Spinelli, atriz trans Crédito: Carlos Sales/Reprodução/Instagram @mariaclaraspinelli

A atriz Maria Clara Spinelli, que ficou conhecida por interpretar Mira em A Força do Querer, fez um desabafo em seu Instagram na última terça-feira, 21, sobre a falta de oportunidades de trabalho no meio artístico para atriz e atores transexuais. Spinelli foi a primeira trans a interpretar uma personagem cisgênero em uma novela.

Na publicação, a atriz fala que está sem trabalhar desde o fim de A Força do Querer, que terminou há quase um ano. "Embora eu tenha um 'nome' no meio artístico, seja respeitada e premiada, ninguém me dá emprego", disse a atriz.

Ela conta que conversou com seu empresário sobre a situação e ele lhe disse que a oferece para diversas produções, mas que ela não é sequer selecionada para testes. "Sem falsa modéstia, sou conhecida e respeitada por produtores, diretores e autores de cinema, teatro e TV. Muitos deles já elogiaram meu trabalho, mas, com exceção de Glória Perez e da Rede Globo, nunca ninguém me ofereceu nenhuma personagem que não fosse transgênero", escreveu Spinelli.

"Se para o mercado eu só tenho capacidade para fazer personagens transgênero, então talvez não exista uma carreira para mim, porque nenhuma atriz pode sobreviver apenas fazendo personagens transgênero - porque nem existem tantos assim. E, mesmo que houvesse, não sou um estereótipo, não aceitaria isso", continuou.