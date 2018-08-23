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Polêmica

'Não existe trabalho para uma atriz trans', diz Maria Clara Spinelli

Atriz disse que não consegue trabalhos desde o fim de 'A Força do Querer', que terminou em outubro de 2017

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 12:42
Maria Clara Spinelli, atriz trans Crédito: Carlos Sales/Reprodução/Instagram @mariaclaraspinelli
A atriz Maria Clara Spinelli, que ficou conhecida por interpretar Mira em A Força do Querer, fez um desabafo em seu Instagram na última terça-feira, 21, sobre a falta de oportunidades de trabalho no meio artístico para atriz e atores transexuais. Spinelli foi a primeira trans a interpretar uma personagem cisgênero em uma novela.
Na publicação, a atriz fala que está sem trabalhar desde o fim de A Força do Querer, que terminou há quase um ano. "Embora eu tenha um 'nome' no meio artístico, seja respeitada e premiada, ninguém me dá emprego", disse a atriz.
Ela conta que conversou com seu empresário sobre a situação e ele lhe disse que a oferece para diversas produções, mas que ela não é sequer selecionada para testes. "Sem falsa modéstia, sou conhecida e respeitada por produtores, diretores e autores de cinema, teatro e TV. Muitos deles já elogiaram meu trabalho, mas, com exceção de Glória Perez e da Rede Globo, nunca ninguém me ofereceu nenhuma personagem que não fosse transgênero", escreveu Spinelli.
"Se para o mercado eu só tenho capacidade para fazer personagens transgênero, então talvez não exista uma carreira para mim, porque nenhuma atriz pode sobreviver apenas fazendo personagens transgênero - porque nem existem tantos assim. E, mesmo que houvesse, não sou um estereótipo, não aceitaria isso", continuou.
Ela disse que está fazendo de tudo para conseguir novos trabalhos, mas que não sabe quando vai conseguir. "Talvez, enfim, eu deva admitir que não exista um mercado de trabalho para uma atriz como eu. Atriz 'trans', muitos dizem. Se não dizem, pensam. Tenho muito orgulho da minha carreira, de cada personagem que conquistei, transgênero ou não", concluiu ela.

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