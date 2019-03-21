Nanda Costa pede Lan Lahn em casamento, e a percussionista aceita

21/03/2019 - Lan Lanh com a noiva Nanda Costa Crédito: Reprodução/Instagram/Lan Lanh

Nanda Costa, 32, pediu Lan Lanh, 50, em casamento nesta quinta-feira (21) pelo Instagram de uma forma inusitada. A atriz publicou um vídeo fazendo o pedido em libras, a linguagem brasileira de sinais.

A resposta também foi em libras. Depois do "sim", de Lan Lanh, Nanda Costa vibrou em silêncio e as duas se abraçaram.

A atriz faz uma longa dedicatória à sua noiva. No texto, ela celebra o sucesso da nova empreitada de Lan Lanh, o projeto feminista "A Arte É Mulher", no CCBB-RJ (Centro Cultural Banco do Brasil).

"Eu já achava a Lan Lanh muito Phoda! A Lan percussionista, namorada, mulher, filha, amiga, tia, cozinheira, diretora musical, mas ontem ela me deixou ainda mais babona. Ontem, eu conheci a Lan idealizadora, produtora, curadora. Ontem, eu conheci a mulher da "A arte é mulher" que explodiu no palco do CCBB", escreveu Nanda.

As duas estão juntas há cinco anos. Em junho do ano passado, Nanda Costa usou suas redes sociais para se declarar para a namorada.