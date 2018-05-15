Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ousado

Namorado de Priscila Fantin posa sem roupa em fotos

Priscila e Bruno assumiram o namoro no início desse ano

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 12:37
Bruno Lopes, namorado de Priscila Fantin, posa para o fotógrafo Sergio Santoian Crédito: Sergio Santoian/Reprodução/Instagram
Priscila Fantin já posou para o projeto artístico "Pele Project", do fotógrafo Brunno Rangel. Agora, foi a vez do namorado, o ator Bruno Lopes, também tirar a roupa. Ele fez um ensaio executado por Sergio Santoian. Ostentando um abdômen definido e um corpo em forma, Bruno é adepto de um estilo de vida saudável e adora praticar esportes. 
> Priscila Fantin posta foto nua e sem retoques "Todos somos pele"
De acordo com o Extra, Priscila e Bruno assumiram o namoro no início desse ano. É o primeiro relacionamento da atriz depois do fim do casamento de seis anos com Renan Abreu, com quem teve seu único filho, Romeo.
Namorados: Priscila Fantin e Bruno Lopes Crédito: Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados