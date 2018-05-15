Namorado de Priscila Fantin posa sem roupa em fotos

já posou para o projeto artístico "Pele Project", do fotógrafo Brunno Rangel. Agora, foi a vez do namorado, o ator Bruno Lopes, também tirar a roupa. Ele fez um ensaio executado por Sergio Santoian. Ostentando um abdômen definido e um corpo em forma, Bruno é adepto de um estilo de vida saudável e adora praticar esportes.