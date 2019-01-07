Namorado de Lulu Santos altera status para casado nas redes sociais

O cantor Lulu Santos, 65, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (7), para mostrar que a virada do ano foi mesmo de renovação para ele. "Selfie com aliança", resumiu o músico, que namora desde o ano passado com o modelo Clebson Teixeira, 26.
A assessoria de imprensa do cantor foi procurada para esclarecer se o casal já fez os votos, mas ainda não respondeu. Teixeira, no entanto, já mudou seu status no Instagram para "married" (casado em inglês).
Já os fãs, comemoraram a novidade: "Te ver feliz me deixa mais feliz ainda. Que vocês sejam felizes infinitamente", parabenizou uma fã. "O amor transcende selfies, imagens congeladas ou em movimento!!! Feliz daqueles que amam e são amados verdadeiramente!!!", afirmou outro.
Ainda em suas conta no Instagram, Lulu Santos aproveitou para contar que está morando em Belo Horizonte: "casando e morando", respondeu o cantor a uma fã. A novidade também agradou aos fãs mineiros, que chegaram a oferecer café e pão de queijo ao músico.
Lulu revelou seu namoro com Clebson em julho do ano passado, também por um post em suas redes sociais. Depois disso, os dois trocaram diversas declarações, inclusive no programa The Voice (Globo) e durante shows do músíco. Até uma música o cantor chegou a compor para o companheiro.