Namorado de Lulu Santos altera status para casado nas redes sociais

Clebson Teixeira e Lulu Santos: o casal passou o fim de semana curtindo Minas Gerais Crédito: Reprodução/Instagram @lulusantosoficial

O cantor Lulu Santos, 65, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (7), para mostrar que a virada do ano foi mesmo de renovação para ele. "Selfie com aliança", resumiu o músico, que namora desde o ano passado com o modelo Clebson Teixeira, 26.

A assessoria de imprensa do cantor foi procurada para esclarecer se o casal já fez os votos, mas ainda não respondeu. Teixeira, no entanto, já mudou seu status no Instagram para "married" (casado em inglês).

Já os fãs, comemoraram a novidade: "Te ver feliz me deixa mais feliz ainda. Que vocês sejam felizes infinitamente", parabenizou uma fã. "O amor transcende selfies, imagens congeladas ou em movimento!!! Feliz daqueles que amam e são amados verdadeiramente!!!", afirmou outro.

Ainda em suas conta no Instagram, Lulu Santos aproveitou para contar que está morando em Belo Horizonte: "casando e morando", respondeu o cantor a uma fã. A novidade também agradou aos fãs mineiros, que chegaram a oferecer café e pão de queijo ao músico.