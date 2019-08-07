Home
>
Famosos
>
Namorado de Larissa Manoela posa sem camisa e corpão choca fãs

Namorado de Larissa Manoela posa sem camisa e corpão choca fãs

Leo Cidade apareceu sensualizando em foto tirada no Rio

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:19

 - Atualizado há 6 anos

O ator Leo Cidade Crédito: Reprodução/Instagram @leocidade

Leo Cidade, de 22 anos, foi alvo de cantadas e elogios nesta terça (6) depois que o bonitão postou uma foto no Rio sem camisa. O corpão do rapaz chamou a atenção dos fãs e especialmente das jovens que o seguem na web. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> "Tenho o esfíncter muito apertado", revela Adriane Galisteu

"Desculpa, Lari, mas nossa... Você é muito gostoso", disparou uma. Outro fã comentou: "Nossa, é muito homem nessa foto. Para, gente... E essa pele?". Uma seguidora alertou: "Lindo, porém da Larissa". 

> Modelo revela ter beijado mais de mil mulheres: "Padrão de beleza"

Leo e Larissa estão namorando há dois anos e vivem em uma ponte área entre Rio X São Paulo. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

larissa manoela

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais