Namorado de Larissa Manoela posa sem camisa e corpão choca fãs

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:19
- Atualizado há 6 anos
Leo Cidade, de 22 anos, foi alvo de cantadas e elogios nesta terça (6) depois que o bonitão postou uma foto no Rio sem camisa. O corpão do rapaz chamou a atenção dos fãs e especialmente das jovens que o seguem na web.
"Desculpa, Lari, mas nossa... Você é muito gostoso", disparou uma. Outro fã comentou: "Nossa, é muito homem nessa foto. Para, gente... E essa pele?". Uma seguidora alertou: "Lindo, porém da Larissa".
Leo e Larissa estão namorando há dois anos e vivem em uma ponte área entre Rio X São Paulo.
