"Caprichou"

Namorado de Larissa Manoela posa sem camisa e corpão choca fãs

Leo Cidade apareceu sensualizando em foto tirada no Rio

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:19 - Atualizado há 6 anos

O ator Leo Cidade Crédito: Reprodução/Instagram @leocidade

Leo Cidade, de 22 anos, foi alvo de cantadas e elogios nesta terça (6) depois que o bonitão postou uma foto no Rio sem camisa. O corpão do rapaz chamou a atenção dos fãs e especialmente das jovens que o seguem na web.

"Desculpa, Lari, mas nossa... Você é muito gostoso", disparou uma. Outro fã comentou: "Nossa, é muito homem nessa foto. Para, gente... E essa pele?". Uma seguidora alertou: "Lindo, porém da Larissa".

Leo e Larissa estão namorando há dois anos e vivem em uma ponte área entre Rio X São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta