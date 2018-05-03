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Rebateu críticas

Namorado de Jojo Todynho fala sobre cantora: 'Gostosa além da cama'

O funkeiro fez uma declaração de amor para Jojo no seu próprio perfil do Instagram

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 14:04
Depois de anunciado o namoro de Jojo Todynho com o funkeiro MC Renan Pitbull não faltaram críticas ao amor dos dois. Para rebater os haters, ele, então, resolveu fazer uma declaração de amor pública para a amada nas redes sociais. Ele usou um texto de Pedro Bial, sem citar o autor, para homenagear a cantora. 
"Tem gente que é gostosa pra (xingamento)... E vai por mim, nem é de sexo que to falando", escreveu ele na publicação. Veja o post: 
O romance veio, oficialmente, à tona há duas semanas, quando o jornal Extra revelou a identidade do namorado, até então, secreto de Jojo. Renan é da Baixada Fluminense, tem 29 anos, é pai de dois filhos e montou um estúdio de gravação para revelar novos talentos do funk. Os dois se conheceram no segundo semestre de 2017 e começaram a se ver com frequência desde então. 
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