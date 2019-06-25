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Morto a tiros

Namorada do ator Rafael Miguel faz desabafo: "Dor veio forte"

Após 15 dias, namorada do ator de "Chiquititas" foi à web

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 11:03

Publicado em 

25 jun 2019 às 11:03
Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelmiguelreal
Depois de 15 dias da morte do ator Rafael Miguel, 22, vítima de um assassinato a tiros junto com seus pais, a namorada dele, Isabela Tibcherani, 18, foi às redes sociais para expressar o que tem sentido com a sua ausência.
Em texto grande e apaixonado, Isabela revela que a saudade só tem aumentado e que, até agora, não consegue aceitar o que aconteceu. 
> Denúncia anônima aponta que assassino de ator e família pode estar no ES
"Amor da minha vida, 15 dias se passaram e ainda dói, dói demais. Tenho tentado, todos os dias, ocupar minha cabeça, estar perto de pessoas que me fazem bem, que cuidam de mim, assim como você fazia e gostaria que permanecesse sendo feito, mas, de verdade, hoje a dor veio tão forte, a saudade bateu tão intensa", começou.
"Não me vejo mais negando o fato mas, não vou compreender, jamais. Não paro de pensar na forma doce como me tratava, no seu olhar caridoso, no seu toque gentil, na sua voz, sua risada contagiante. Não paro de pensar em você. Eu sei que você não está numa viagem e vai voltar logo, eu sei que nada na vida jamais irá se comparar a nós, ao que tivemos, ao que você me proporcionou. Mas eu daria tudo, qualquer coisa, até mesmo algo que não tenho, só para ter você aqui comigo", escreveu.
"Vida, como eu te amo! Como te amei! Apesar de todas as adversidades, eu te amei desde o primeiro dia, desde o primeiro beijo! Encontramos, tão cedo, algo que as pessoas passam a vida procurando", completou.
Recentemente, ela fez uma tatuagem em homenagem ao namorado com os dizeres, em inglês, "juntos para sempre".

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