Na Record TV, Xuxa elogia Globo no Instagram: 'Gratidão eterna'

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Aline Massuca / Globo / Divulgação

A apresentadora Xuxa usou seu perfil no Instagram para valorizar a importância da TV Globo em sua carreira nesta quinta-feira, 16.

Seu namorado Junno Andrade publicou uma foto antiga, da década de 1980, em que aparece ao lado da amada em seu programa: "Eu e ela, ela e eu. Xou da Xuxa".

Nos comentários da postagem, um usuário identificado como Bruno escreveu: "Uma emissora que tanto ela ajudou a dar nome e hoje em dia a esnoba... Mas ela tem o principal na vida, que é o amor!".