Na Record TV, Xuxa elogia Globo no Instagram: 'Gratidão eterna'

A apresentadora Xuxa usou seu perfil no Instagram para valorizar a importância da TV Globo em sua carreira nesta quinta-feira, 16.
Seu namorado Junno Andrade publicou uma foto antiga, da década de 1980, em que aparece ao lado da amada em seu programa: "Eu e ela, ela e eu. Xou da Xuxa".
Nos comentários da postagem, um usuário identificado como Bruno escreveu: "Uma emissora que tanto ela ajudou a dar nome e hoje em dia a esnoba... Mas ela tem o principal na vida, que é o amor!".
Em seguida, a própria Xuxa resolveu responder: "Gato... Eu só sou eu porque a rede Globo me deu o espaço que eu tive... Gratidão eterna... e uma linda história que tá no meu arquivo chamado coração".