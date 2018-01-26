Musa da pornochanchada, capixaba detalha affair com Robert De Niro

Jussara Calmon: capixaba, ex-affair de Robert De Niro comemora nova fase casada com milionário norueguês Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

Quatro décadas de história, infância conturbada e vida adulta precoce não caberiam só em um livro. A atriz Jussara Calmon, que está prestes a completar 60 anos de idade, já escreveu "Jussara Calmon, Muito Prazer", mas recentemente foi convidada a participar de um documentário no Espírito Santo. Ela, que nasceu em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, fugiu de casa aos 12 anos e com 17 já morava no Rio de Janeiro em busca do sonho de ser artista. Hoje, vive com o marido - que conheceu na Espanha - na Noruega.

Jussara atuou em novelas como "Meu Bem Meu Mal", "Tieta", "Despedida de Solteiro", "Chiquititas" e fez muito sucesso como musa das pornochanchadas, nos anos 80. No auge da sua carreira, a atriz virou notícia internacional ao viver um affair com o astro hollywoodiano Robert De Niro, em uma passagem dele pelo país.

Em uma de suas vindas ao Brasil, ele e Jussara se conheceram por meio de amigos em comum e acabaram tendo três encontros "maravilhosos", como destaca a atriz, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online . Ela lembra da primeira vez em que se encontrou com De Niro, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Ele estava no Othon Palace, na Avenida Atlântica, em Copacabana, e eu fui recebida no quarto do hotel pelo assessor. Em seguida, Robert saiu do armário enrolado em uma toalha", conta, às gargalhadas. "Acho que é porque naquela época, nos Estados Unidos, essa coisa de paparazzi já era muito forte e ele tinha medo. Mas mal sabia Robert que no Brasil não tinha essa cultura de flagra ainda", avalia.

Jussara, no entanto, não queria nada com o internacional. Ela diz que, na primeira vez que os dois se viram, ela sequer fez questão de cumprimentá-lo. "Lembro que tinha um mundo de gente em cima dele e eu não estava nem aí", brinca. "Depois, nos vimos de novo, mas não teve nada. Foi depois disso que o assessor dele e alguns amigos em comum ficaram me incentivando a ir encontrá-lo, dizendo que ele queria me conhecer", detalha.

COM INFÂNCIA CONTURBADA, JUSSARA VIROU ADULTA CEDO

Nem só de flores é feita a história da capixaba. Os episódios de fama e sucesso vieram depois de muitos anos na estrada que a tirou do anonimato. Mas, enquanto isso, em Colatina, vivia uma menina que teve que fugir de casa aos 12 anos. Com o sonho de morar em uma cidade grande, ela foi morar nas ruas de Vitória até conhecer uma moça que a acolheu. "Sou muito grata a Marisa (como se chamava a mulher). Ela me levou para a casa dela, quando conheci Álvaro (ex-marido), com quem fui morar no Rio de Janeiro", conta.

Jussara Calmon: capixaba, ex-affair de Robert De Niro comemora nova fase casada com milionário norueguês Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online





AOS 14 ANOS FOI MORAR EM UM BORDEL

Depois de ter sido acolhida em Vitória, o destino, como Jussara mesmo diz, a levou a ir morar em um bordel em Nanuque, Norte de Minas Gerais. Lá, ela revela que perdeu a virgindade. Em contrapartida, classifica o episódio como "frustrante". "Depois disso eu voltei para Vitória sem nem querer ouvir a palavra 'homem", pondera.

Mesmo tendo tido experiências sexuais frustrantes, ela uniu o útil ao agradável quando conheceu Álvaro, aos 17 anos. "Ele já queria ir morar no Rio e ali eu vi a minha oportunidade de ir. Tanto que, depois que fui morar lá, o relacionamento não durou muito", conta. A partir desse ponto, ela já estava determinada em batalhar para ser reconhecida como atriz.

MÃE ABANDONOU CARREIRA PARA CASAR

Mesmo só tendo voltado a ter contato com a família perto de completar 20 anos, depois de ter fugido de casa, em Colatina, aos 12, Jussara comenta que a mãe, já naquela época, havia abandonado a carreira circense para se casar com o pai da capixaba. "Mamãe era de uma família que vivia no circo. Quando ela largou o circo, ela tinha 15 anos e foi acompanhar meu pai. E aí foi tendo um filho atrás do outro. Somos em oito irmãos, mas três morreram. Eu sou a terceira filha", aponta.

ESPANHA, NORUEGA E CASAMENTO

Há 15 anos, Jussara já mora na Noruega com o marido, Gudmund Fjortoft, empresário milionário que conheceu em uma viagem à Espanha. "Eu tinha saído de um casamento de 13 anos, e você pode ver que meus relacionamentos foram sempre duradouros (risos). Uma amiga, que mora na Europa, insistiu para eu ir passar um tempo com ela e eu aceitei. Fomos à Espanha e lá eu conheci Gudmund. Ele estava no local a trabalho", diz. Confira fotos do casamento:

Mesmo depois de tantos anos juntos, eles selaram a união no último dia 31 de dezembro, às 19h, nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. "Foi um casamento na praia para 200 convidados. Foi muito lindo", lembra. A lua de mel do casal foi no badalado Copacabana Palace. Ela usou um véu inspirado em Iemanjá e, dentre os famosos, estavam presentes João Camargo, Jane di Castro e a ex-BBB Cida Moraes.

CASA EM VILA VELHA E DOCUMENTÁRIO NO ESPÍRITO SANTO

"Apesar de morar fora já há muitos anos, mantenho muitas amizades no Espírito Santo e no Rio, e estou sempre fazendo uma visita até para manter a casa em dia e ver se está tudo certo", exemplifica Jussara, que recentemente teve que vir a Vila Velha para realizar o recadastramento biométrico do seu Título de Eleitor.