Munik Nunes critica produção do 'Power Couple Brasil'

Nesta terça-feira, 17, foi ao ar a entrevista de Munik Nunes para o Luciana By Night, programa apresentado por Luciana Gimenez na RedeTV. A ex-BBB e seu marido Anderson Felício participaram do reality Power Couple Brasil, vencido por Tati Minerato e Marcelo Galatico.
Na entrevista, ela diz que achou injusta a prova para decidir o terceiro lugar. "Poderia ter tido uma prova com quatro casais, eliminava o quarto e o público decidia entre os três finalistas", explica.
Munik ainda comentou sobre seu contrato de um ano com a Rede Globo, o qual não foi tão vantajoso profissionalmente. "Não valeu porque eu tinha apenas um contrato. Não podia trabalhar, não podia dar entrevista para outra emissora, não era levada para os programas da casa. Fui só nos que todos os ex-BBBs iam", conta.