Mumuzinho impressiona com homenagem a Alcione no 'Show dos Famosos'

Mumuzinho cantou 'A Loba' ao homenagear Alcione no 'Show dos Famosos' Crédito: Instagram/Mumuzinho

O cantor Mumuzinho impressionou a plateia do "Domingão do Faustão" e os jurados do "Show dos Famosos" ao homenagear Alcione neste domingo, 10, durante o quadro. Com caracterização, voz e postura muito parecidas com a cantora, ele recebeu nota dez de todos os votantes - jurados, plateia e público de casa.

Às primeiras palavras da música "A Loba", a plateia reagiu com gritos e aplausos. Depois, no refrão, foram seguidos por Miguel Falabella, Claudia Raia e Boninho. No final, Mumuzinho foi aplaudido de pé por todos, inclusive pelos outros participantes do quadro que já tinham se apresentado.

"Fiquei muito emocionado com tua entrega, com teu fraseado, você me tirou da cadeira e pouca gente consegue fazer isso com a gente", disse Miguel Falabella ao avaliar a apresentação e dar nota dez.

"Eu estou arrebatada com seu talento", resumiu Claudia Raia ao falar da trajetória de Mumuzinho no quadro, atribuindo a ele nota máxima.

Boninho completou com o terceiro dez, que foi seguido depois pela plateia e pelo público. O cantor terminou a rodada em segundo lugar, com 266,7 pontos, atrás de Tiago Abravanel.

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