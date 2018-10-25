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Amor a todo vapor

Mulher de Faustão posta foto com aliança após boatos de separação

'Sintonia total desde 2001', escreveu Luciana Cardoso em resposta a comentários feitos no programa de Sonia Abrão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 20:30

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 20:30

A ex-modelo Luciana Cardoso postou uma foto ao lado de seu marido, Fausto Silva, exibindo orgulhosamente sua aliança de casamento após o programa de Sonia Abrão abordar uma possível separação do casal por conta do não uso do acessório pelo apresentador no Domingão do Faustão do último domingo, 21.
Faustão e sua esposa, Luciana Crédito: Reprodução/Instagram @lucard
O tema foi abordado por Felipeh Campos, um dos comentaristas do A Tarde É Sua, na edição do programa de quarta-feira, 24.
"Fausto Silva, apresentando seu belo Domingão, estava sem aliança, coisa que ele não faz. Está com o acessório todo domingo. Aí você corre na rede social da esposa dele, viajando, principalmente com as bailarinas, pelo mundo inteiro. Gente, o que tá acontecendo?", disse.
Sonia o acompanhou na dúvida: "Ele nunca fez programa sem aliança, realmente."
Algumas horas depois, Luciana usou seu perfil no Instagram para ressaltar a união com o amado, ressaltando a aliança de Faustão em uma selfie: "Sintonia total desde 2001".
Uma seguidora marcou os perfis do jornalista Felipeh Campos e do programa em um comentário na publicação: "O A Tarde É Sua deveria fazer um quadro pra arrumar um namorado pra Sonia que dê uma aliança pra ela [risos]".
Luciana respondeu à brincadeira: "[Risos] Vou apresentar uns pretendentes".
Felipeh também comentou a foto, aprovando a negativa à especulação feita na atração: "Assim que eu gosto..."
Confira a publicação abaixo Veja também o momento em que Felipeh Campos comenta a suposta separação de Faustão e Luciana Cardoso no programa da última quarta-feira, 24:

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