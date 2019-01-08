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INSEGURA

Mulher de Bieber, Hailey Baldwin diz sofrer por baixa autoestima

De acordo com ela, a insegurança a persegue regularmente

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 17:41

Publicado em 

08 jan 2019 às 17:41
06/07/2018 - Filha do ator Stephen Baldwin (e sobrinha de Alec) com a designer brasileira Kennya Baldwin, Hailey Baldwin, de 21 anos, é velha conhecida dos fashionistas. Modelo é a nova namorada de Justin Bieber Crédito: Instagram/Hailey Baldwin
Casada com o cantor canadense Justin Bieber, 24, desde setembro do ano passado, a modelo americana Hailey Baldwin, 22, fez um desabafo nas redes sociais e revelou que sofre com uma baixa autoestima e que tem de passar por batalhas diárias. De acordo com ela, a insegurança a persegue regularmente.
Ela resolveu se abrir para ser mais direta com seus fãs. "Entrando em 2019 eu quero me abrir mais, quero ser sincera sobre as batalhas que enfrento e me permitir ser mais vulnerável. Eu tenho 22 anos de idade e a verdade é que não importa o quanto a minha vida pareça maravilhosa de fora, eu tenho problemas. Eu sou insegura, frágil, eu sofro, tenho dúvidas, ansiedade, eu fico triste, fico brava", desabafou.
 
Em outro trecho, a senhora Bieber revela que sente até mesmo insegurança com relação ao que vê no espelho. "Já tive mais dias do que posso contar em que eu me encontro rolando o feed do Instagram e me comparando aos outros, comparando minha aparência, sentindo que eu não sou boa o suficiente, sentindo que me faltam tantas coisas", disse.
 
A modelo encerra a postagem dizendo que não quer que ninguém sinta pena dela. "Todo dia é uma batalha pela minha confiança. [Escrevo] para dizer simplesmente que sou humana. É difícil descobrir quem eu sou, mas é mais difícil ainda ser analisada e comparada a outras mulheres enquanto tento fazer isso", concluiu a modelo, que na rede social já assume publicamente o sobrenome Bieber.

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