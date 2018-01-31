Mr. Catra é proibido de beber para operar câncer após carnaval

Mr. Catra Crédito: Reprodução/Instagram

O carnaval não será de esbórnia para o funkeiro Mr. Catra. Logo depois da festividade, ele vai precisar passar por uma nova cirurgia em mais um etapa contra um câncer no estômago, que descobriu no início de 2017. Segundo informação publicada pelo Extra, até lá o artista não pode ingerir quaisquer bebidas alcoólicas. Ele também não pode comer gorduras e nem doces.

Há pouco tempo Catra precisou tratar, também, uma pancreatite e é pressionado pelos médicos para parar de fumar, mas ainda não conseguiu. Sofrendo também de diabetes, o funkeiro chegou a correr o risco de perder a visão, segundo publicação do Extra.