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Zero álcool

Mr. Catra é proibido de beber para operar câncer após carnaval

Há pouco tempo Catra precisou tratar, também, uma pancreatite e é pressionado pelos médicos para parar de fumar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 17:18

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 17:18

Mr. Catra Crédito: Reprodução/Instagram
O carnaval não será de esbórnia para o funkeiro Mr. Catra. Logo depois da festividade, ele vai precisar passar por uma nova cirurgia em mais um etapa contra um câncer no estômago, que descobriu no início de 2017. Segundo informação publicada pelo Extra, até lá o artista não pode ingerir quaisquer bebidas alcoólicas. Ele também não pode comer gorduras e nem doces. 
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Há pouco tempo Catra precisou tratar, também, uma pancreatite e é pressionado pelos médicos para parar de fumar, mas ainda não conseguiu. Sofrendo também de diabetes, o funkeiro chegou a correr o risco de perder a visão, segundo publicação do Extra.
Mesmo com a saúde debilitada, ele tem cumprindo com seus shows agendados. No último dia 27, ele se apresentou numa boate em João Pessoa, na Paraíba. A rapaziada vai me ver menos nesse verão. Os compromissos, tivemos que diminuir bastante por conta disso, chegou a hora de cuidar da saúde, disse Mr. Catra, ao receber alta de sua última internação.

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