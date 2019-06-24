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HOMENAGENS

Morte de Cristiano Araújo completa 4 anos e fãs fazem homenagem

Cantor e a namorada morreram após um acidente de carro a caminho de Goiânia

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 19:03

Publicado em 

24 jun 2019 às 19:03
Cristiano Araújo Crédito: Cléber Carvalho | Divulgação
A morte do sertanejo Cristiano Araújo completa quatro anos nesta segunda-feira, 24, e os fãs do cantor relembraram o trabalho do artista nas redes sociais.
Em 24 de junho de 2015, o carro em que Araújo viajava com a namorada, Alana Morais, sofreu um acidente na BR 153, entre o trevo de acesso a Morrinhos e um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo de Goiatuba, a caminho de Goiânia.
Alana morreu no local após ter sido projetada para fora do veículo, que capotou várias vezes. As hipóteses eram de que a mulher não usava cinto de segurança e o carro estava em alta velocidade. O motorista e o empresário de Araújo ficaram com ferimentos leves. O cantor foi levado ao Hospital Municipal de Morrinhos, mas faleceu ao durante a transferência para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).
No Twitter, internautas falam de saudade e de não terem superado a morte do cantor até hoje.

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