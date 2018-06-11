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Morre o ator e músico Jackson Odell, de 'Modern Family', aos 20 anos

A causa da morte ainda não foi revelada, mas, de acordo com as primeiras avaliações, não há sinal de violência

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 21:02
Morre o ator e músico Jackson Odell, de "Modern Family", aos 20 anos Crédito: Reprodução/Instagram @the_libra_lounge_with_keisha_
Ator, cantor e compositor de 20 anos, Jackson Odell morreu aos 20 anos, informou o site TMZ e, posteriormente, confirmou a família. O corpo do rapaz foi encontrado na casa dele, em San Fernando Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 20. A causa da morte ainda não foi revelada, mas, de acordo com as primeiras avaliações, não há sinal de violência.
O jovem começou a carreira aos 12 anos e, além de ser cantor e compositor, ficou conhecido por participar de séries como Modern Family, The Goldbergs e de iCarly.
Recentemente, Odell havia se internado em uma clínica de reabilitação para se livrar do vício de drogas. No início da tarde deste domingo, a família de Jackson divulgou um comunicado:
"A família Odell perdeu seu filho e irmão Jackson Odell. Ele sempre será uma alma talentosa, amorosa e reluzente. Ele tinha muito mais para compartilhar. Nossa família sempre irá levar a verdade dele adiante. Nosso desejo é que o resto do mundo faça o mesmo. Nós, agora, vamos tentar encontrar sentido dentro dessa imensa perda em privacidade."

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