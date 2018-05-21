Morre Nara Almeida, modelo e influenciadora digital aos 24 anos

A modelo Nara Almeida tinha 24 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu, na madrugada desta segunda-feira, aos 24 anos, a modelo e influenciadora digital Nara Almeida. Ela estava internada no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, por causa de um câncer de estômago. Ela descobriu a doença em 2017 e compartilhou sua batalha para vencê-la nas redes sociais. O jogador Alexandre Pato soube da situação da jovem e ajudou a custear o tratamento.

O namorado de Nara, Pedro Rocha, fez um desabafo emocionado:

"Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar.

Sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver pra sempre dentro de mim, será sempre minha inspiração, me fazendo enxergar o mundo de uma maneira melhor.

Tenho certeza que ela vai continuar transmitindo sua força pra muita gente, porque esse era o objetivo dela.

Descanse em paz meu amor".

Nara descobriu que tinha câncer em 2017. A doença resistiu ao tratamento e acabou se espalhando por outros órgãos. Seu estado de saúde se agravou na semana passada.