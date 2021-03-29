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Morre mãe do padre Fábio de Melo, após complicações do coronavírus

Ana Maria chegou a tomar a primeira dose da vacina contra Covid-19, mas já estava infectada

Publicado em 29 de Março de 2021 às 13:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2021 às 13:23
Padre Fábio de Melo com a mãe, Ana Maria
Padre Fábio de Melo com a mãe, Ana Maria Crédito: Instagram/pefabiodemelo
O padre Fábio de Melo usou as redes sociais neste sábado, 27, para lamentar a morte da mãe. Aos 83 anos, Ana Maria estava internada em um hospital particular de Uberlândia, em Minas Gerais, e não resistiu às complicações do novo coronavírus.
No último dia 4, o religioso havia comemorado o fato de a mãe ter recebido a primeira dose da vacina contra Covid-19. Porém, Ana Maria havia contraído o vírus dias antes de receber a imunização.
"Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma. Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer. Obrigado, minha dona Ana!", escreveu, emocionado, no Instagram.
Fábio de Melo também falou sobre como era a relação dele com a mãe: "Só Deus e nós sabemos o quanto fomos um do outro. Uma pertença que me fez sofrer, sorrir, amar, aprender, conjugar todos os verbos que tornaram válida a aventura de nossa existência. Seguirei hospedando sua memória, levando tudo o que couber dentro de mim".
O religioso lembrou de uma viagem que fez para Portugal, em Fátima, quando ligou para dona Ana Maria. "Eu liguei para a senhora e disse: 'Mãe, eu estou em Fátima!'. A senhora imediatamente me disse: 'Então, quando você estiver diante de Nossa Senhora, diga que eu mandei um beijo pra ela. Fala que é a Ana Maria, ela sabe quem é'. Sim, minha mãe, meu pedaço de mim. Na eternidade, onde a pureza e a bondade prevalecem, todos sabem quem a senhora é", declarou.
O religioso também agradeceu as orações dos fieis: "Obrigado a todos vocês que rezaram, obrigado pelo amor com que vocês sempre nos trataram", concluiu.

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