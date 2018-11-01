Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Rio de Janeiro

Morre mãe de Alexandre Frota após dois meses em coma

Dona Lais sofria de Mal de Parkinson

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 17:16
Alexandre Frota e a mãe, Lais Crédito: Reprodução/Instagram
Lais Frota, mãe do deputado federal eleito Alexandre Frota, morreu na noite da última quarta-feira (31) no Rio de Janeiro. Aos 77 anos, a idosa sofria de Mal de Parkinson. Segundo apurou o jornal Extra, Lais estava internada, em coma, havia dois meses, em um hospital carioca. O velório acontece no domingo (4) e o corpo da mulher será cremado na segunda (5). 
De acordo com Alexandre, a mãe ficou em coma por 20 dias: Como eu já esperava, minha mãe, Dona Lais, se foi. Depois de 20 dias em coma, ela acabou de partir. Mãe, você foi minha primeira ligação com o mundo e para sempre será a mais importante. Te amo eternamente e obrigado, mãe, escreveu ele, em uma rede social. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados