Morre mãe de Alexandre Frota após dois meses em coma

Lais Frota, mãe do deputado federal eleito Alexandre Frota, morreu na noite da última quarta-feira (31) no Rio de Janeiro. Aos 77 anos, a idosa sofria de Mal de Parkinson. Segundo apurou o jornal Extra, Lais estava internada, em coma, havia dois meses, em um hospital carioca. O velório acontece no domingo (4) e o corpo da mulher será cremado na segunda (5).

De acordo com Alexandre, a mãe ficou em coma por 20 dias: Como eu já esperava, minha mãe, Dona Lais, se foi. Depois de 20 dias em coma, ela acabou de partir. Mãe, você foi minha primeira ligação com o mundo e para sempre será a mais importante. Te amo eternamente e obrigado, mãe, escreveu ele, em uma rede social.