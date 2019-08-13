Morre ator João Carlos Barroso aos 69 anos

O ator João Carlos Barroso Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

O ator João Carlos Barroso, de 69 anos, morreu na noite desta segunda-feira (12). A notícia foi confirmada por amigos do artista via redes sociais.

De acordo com o ator Mário Cardoso, o colega enfrentava um câncer há algum tempo. O ator Mário César Nogueira também falou sobre a partida do amigo: "É com imensa tristeza que recebo esta notícia. Nosso grande amigo. João Carlos Barroso - Barrosinho, colega de profissão e de grandes lutas. Parceiro de futebol dos artistas inúmeras vezes, nos deixou. Que Deus o receba em seu reino de luz. Meus sentimentos à família".

João começou a carreira ainda jovem, depois de ser descoberto por produtores enquanto jogava futebol na rua. Ele estreou no cinema em 1961, em "Pedro e Paulo", uma co-produção argentino-brasileira ao lado de Jardel Filho, Francisco Cuoco e Jece Valadão.