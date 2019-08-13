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Câncer

Morre ator João Carlos Barroso aos 69 anos

Ator da Globo enfrentava um câncer há alguns anos

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 05:51

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 ago 2019 às 05:51
O ator João Carlos Barroso Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
O ator João Carlos Barroso, de 69 anos, morreu na noite desta segunda-feira (12). A notícia foi confirmada por amigos do artista via redes sociais. 
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De acordo com o ator Mário Cardoso, o colega enfrentava um câncer há algum tempo. O ator Mário César Nogueira também falou sobre a partida do amigo: "É com imensa tristeza que recebo esta notícia. Nosso grande amigo. João Carlos Barroso - Barrosinho, colega de profissão e de grandes lutas. Parceiro de futebol dos artistas inúmeras vezes, nos deixou. Que Deus o receba em seu reino de luz. Meus sentimentos à família". 
João começou a carreira ainda jovem, depois de ser descoberto por produtores enquanto jogava futebol na rua. Ele estreou no cinema em 1961, em "Pedro e Paulo", uma co-produção argentino-brasileira ao lado de Jardel Filho, Francisco Cuoco e Jece Valadão. 
Na TV, fez sucesso como Tavico, de "Estúpido Cupido" (1976) e Toninho Jiló, de "Roque Santeiro" (1985). 

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