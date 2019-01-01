Morre aos 87 a atriz Etty Fraser

A atriz Etty Fraser na novela Torre de Babel como Sarita Crédito: TV Globo

Morreu nesta segunda-feira (31), aos 87 anos, a atriz Etty Fraser. Ela estava internada desde sábado no Hospital São Luiz, em São Paulo, e sofreu insuficiência cardíaca.

A atriz se destacou como defensora dos direitos da classe teatral e foi fundadora do Teatro Oficina ao lado do diretor Zé Celso.

No Instagram, o ator e diretor Odilon Wagner disse que Fraser era uma "fonte de alegria". Wagner dirigiu a atriz em seu último trabalho, a peça "A Última Sessão", em 2014. A montagem reuniu outros nomes consagrados e veteranos da dramaturgia nacional como Nívea Maria, Miriam Mehler, Sylvio Zilber, Sonia Guedes, Yunes Chami, Gésio Amadeu, Gabriela Rabelo e Marlene Collé.

Ela foi casada com o também ator Chico Martins, que morreu em 2003. Eles contracenaram juntos em peças como " As Feiticeiras de Salem", " A Importância de Ser Fiel" e " Pequenos Burgueses".

Fraser também fez muitos trabalhos na TV, como as novelas "Beto Rockfeller", da TV Tupi, e "Sassaricando", da Globo.

É impossível não se lembrar de Sarita, papel de Etty Fraser na novela Torre de Babel.