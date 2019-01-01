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Morre aos 87 a atriz Etty Fraser

É impossível não se lembrar de Sarita, papel de Etty Fraser na novela Torre de Babel

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 11:13

Publicado em 

01 jan 2019 às 11:13
A atriz Etty Fraser na novela Torre de Babel como Sarita Crédito: TV Globo
Morreu nesta segunda-feira (31), aos 87 anos, a atriz Etty Fraser. Ela estava internada desde sábado no Hospital São Luiz, em São Paulo, e sofreu insuficiência cardíaca.
A atriz se destacou como defensora dos direitos da classe teatral e foi fundadora do Teatro Oficina ao lado do diretor Zé Celso.
No Instagram, o ator e diretor Odilon Wagner disse que Fraser era uma "fonte de alegria". Wagner dirigiu a atriz em seu último trabalho, a peça "A Última Sessão", em 2014. A montagem reuniu outros nomes consagrados e veteranos da dramaturgia nacional como Nívea Maria, Miriam Mehler, Sylvio Zilber, Sonia Guedes, Yunes Chami, Gésio Amadeu, Gabriela Rabelo e Marlene Collé.
Ela foi casada com o também ator Chico Martins, que morreu em 2003. Eles contracenaram juntos em peças como " As Feiticeiras de Salem", " A Importância de Ser Fiel" e " Pequenos Burgueses".
Fraser também fez muitos trabalhos na TV, como as novelas "Beto Rockfeller", da TV Tupi, e "Sassaricando", da Globo.
É impossível não se lembrar de Sarita, papel de Etty Fraser na novela Torre de Babel.
Após fazer cinema nos anos 70, Fraser voltou às telas em 2002 no filme "Durval Discos", da diretora Anna Muylaert. Em entrevista à Folha em 2003 ela disse ser "um presente" a chance de participar do longa.

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