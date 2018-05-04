Morre aos 68 anos o médium e apresentador Luiz Gasparetto

Luiz Gasparetto morreu aos 68 anos de câncer no pulmão Crédito: Divulgação

O médium e escritor espírita Luiz Gasparetto, de 68 anos, morreu nesta quinta-feira depois de uma luta contra um câncer de pulmão. Ele era filho da também médium e escritora Zibia Gasparetto. As primeiras notícias foram divulgadas em sua página de no Facebook.

A publicação trazia um texto de consternação espiritual: "Luiz Gasparetto, o homem que deixa na Terra, seu legado de espiritualidade. Foram mais de 30 livros publicados, milhares de palestras em diversas cidades do mundo, muitas vidas e corações tocados por seus ensinamentos, e ele gostaria que você se lembrasse de que, melhorar o mundo, começa com a melhora de si mesmo. Faça acontecer! No mundo espiritual, tudo tem começo e meio. O fim só existe, para quem não percebe o recomeço. Nosso espírito é eterno. Feliz recomeço, Gaspa!"