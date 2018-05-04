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Câncer no pulmão

Morre aos 68 anos o médium e apresentador Luiz Gasparetto

Escritor espírita, filho de Zíbia Gasparetto, lutava contra um câncer de pulmão

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 10:33
Luiz Gasparetto morreu aos 68 anos de câncer no pulmão Crédito: Divulgação
O médium e escritor espírita Luiz Gasparetto, de 68 anos, morreu nesta quinta-feira depois de uma luta contra um câncer de pulmão. Ele era filho da também médium e escritora Zibia Gasparetto. As primeiras notícias foram divulgadas em sua página de no Facebook.
A publicação trazia um texto de consternação espiritual: "Luiz Gasparetto, o homem que deixa na Terra, seu legado de espiritualidade. Foram mais de 30 livros publicados, milhares de palestras em diversas cidades do mundo, muitas vidas e corações tocados por seus ensinamentos, e ele gostaria que você se lembrasse de que, melhorar o mundo, começa com a melhora de si mesmo. Faça acontecer! No mundo espiritual, tudo tem começo e meio. O fim só existe, para quem não percebe o recomeço. Nosso espírito é eterno. Feliz recomeço, Gaspa!"
Em fevereiro, um vídeo publicado na mesma página trazia o médium revelando seu estado de saúde e falando em escuridão. "Não estou triste nem abatido. Estou diagnosticado fisicamente com câncer no pulmão. Não tenho medo de morrer porque convivo com fantasmas o dia inteiro", afirmou. "Morrer não significa que essa escuridão não vai seguir comigo. Morrer não é a solução. Deixei de alguma forma minha ignorância penetrar em mim um ressentimento, por exemplo. Não tanto com pessoas, mas com a vida".

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