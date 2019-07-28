Arte de luto

Morre a atriz Ruth de Souza, aos 98 anos, no Rio

Atriz estava internada com quadro grave de pneumonia

A atriz Ruth de Souza morreu no fim da manhã deste domingo, 28, aos 98 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ruth estava internada no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona Sul da cidade.

Ruth Pinto de Souza foi a primeira atriz negra a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, numa peça de Eugene O'Neill, "O Imperador Jones". Ela também foi pioneira no Teatro Experimental do Negro e estreou no cinema em 1948, no filme "Terra Violenta", adaptado do romance "Terras do Sem Fim", de Jorge Amado.

A atriz atuou em dezenas de programas na televisão, desempenhando o último papel de sua vida na minissérie "Se eu fechar os olhos agora", veiculada pela TV Globo este ano.

