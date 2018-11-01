Morena fica famosa após dar sorvete na boca de general Mourão

Carola Cimini, de 27 anos, dá sorvete na boca de general Mourão, de 65 anos Crédito: Reprodução/Instagram @donnacarolacimini

Carola Cimini, de 27 anos, não esperava que dar um sorvete na boca do vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, de 65 anos, fosse repercutir tanto. A moça postou em suas redes sociais um registro em que aparece sentada coladinha com o militar dando a iguaria gelada em "aviõezinhos".

Na foto, a morena escreveu: "Tive a oportunidade de brincar com o vice-presidente da República. Uma simpatia de homem. O próximo sorvete é na boca do Bolsonaro (risos)".

Na internet, os fãs pensaram que Carola poderia ser a nova esposa de Mourão. Mas, na verdade, o general já é casado com Ana Paula, oficialmente, desde o dia 11 de outubro deste ano.

Em entrevista ao jornal Extra, a moça destacou: "Gosto de homens mais velhos". A paraense garante que teve o contato com o general por acaso e que não teve nada demais. "Ele foi muito respeitoso", alega ela, que nega ter trocado telefone com o vice-presidente eleito.

A fama repentina, no entanto, já chegou deixando Carola chateada. Recebi muito carinho, mas muitas mulheres me detonaram. Fico impressionada com a falta de união entre nós, choraminga, em depoimento ao Extra.

MORENA VISTA COM MOURÃO É MÃE