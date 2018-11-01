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"Foi respeitoso"

Morena fica famosa após dar sorvete na boca de general Mourão

Conheça Carola Cimini, a mulher que deixou general Mourão, vice-presidente eleito do Brasil, de boca aberta

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 13:19
Carola Cimini, de 27 anos, dá sorvete na boca de general Mourão, de 65 anos Crédito: Reprodução/Instagram @donnacarolacimini
Carola Cimini, de 27 anos, não esperava que dar um sorvete na boca do vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, de 65 anos, fosse repercutir tanto. A moça postou em suas redes sociais um registro em que aparece sentada coladinha com o militar dando a iguaria gelada em "aviõezinhos". 
Na foto, a morena escreveu: "Tive a oportunidade de brincar com o vice-presidente da República. Uma simpatia de homem. O próximo sorvete é na boca do Bolsonaro (risos)". 
Na internet, os fãs pensaram que Carola poderia ser a nova esposa de Mourão. Mas, na verdade, o general já é casado com Ana Paula, oficialmente, desde o dia 11 de outubro deste ano.  
Em entrevista ao jornal Extra, a moça destacou: "Gosto de homens mais velhos". A paraense garante que teve o contato com o general por acaso e que não teve nada demais. "Ele foi muito respeitoso", alega ela, que nega ter trocado telefone com o vice-presidente eleito. 
A fama repentina, no entanto, já chegou deixando Carola chateada. Recebi muito carinho, mas muitas mulheres me detonaram. Fico impressionada com a falta de união entre nós, choraminga, em depoimento ao Extra. 
MORENA VISTA COM MOURÃO É MÃE
Carola é mãe de uma menina de 8 anos, fruto de seu primeiro casamento, e enveredou pelo mundo da política este ano, a convite de um amigo deputado. Passou a frequentar comícios e fez campanha para Bolsonaro: Acredito muito nele, que vai pôr a casa em ordem. Sobre um romance com o general, Carola desconversa: Não teve nada mesmo, mas gosto de homens mais velhos.

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