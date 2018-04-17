Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpresa

Monique Evans fala de namoro com DJ: 'Não gosto de mulher, só da Cacá'

Ter se apaixonado pela DJ surpreendeu até mesmo a ex-modelo de 61 anos

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 12:23
Monique Evans fala de namoro com DJ: "Não gosto de mulher, só da Cacá" Crédito: Reprodução/Instagram
A ex-modelo surpreendeu o público, em 2014, quando assumiu o relacionamento com a DJ Cacá Werneck. Ela, que tem dois filhos, virou alvo de preconceito. Mas, enquanto isso, o namoro já leva quatro anos e, em conversa com a apresentadora Luciana Gimenez, Monique falou sobre o relacionamento.
"Foi amor à primeira vista, uma coisa que rolou que não tem explicação. Era para ser. Eu não queria acreditar no que estava sentindo. Pensei: 'será que estou ensapatando?'. E, no fim, descobri que estava. E eu não gosto de mulher, gosto só da Cacá", garantiu, durante a entrevista. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
Durante a conversa, Monique também falou sobre sua idade. Aos 61 anos, ela realiza um trabalho social para ajudar pessoas mais velhas a elevarem a autoestima. "A ideia é compartilhar minha experiência com pessoas que depois dos 30, por exemplo, não podem mais ser modelo de passarela. Então eu levo essas moças, que têm até 77 anos, de volta ao mundo da moda para fazerem campanhas publicitárias", completa, dizendo que dá palestras, também, falando da própria vida. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados