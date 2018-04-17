Monique Evans fala de namoro com DJ: 'Não gosto de mulher, só da Cacá'

A ex-modelo surpreendeu o público, em 2014, quando assumiu o relacionamento com a DJ Cacá Werneck. Ela, que tem dois filhos, virou alvo de preconceito. Mas, enquanto isso, o namoro já leva quatro anos e, em conversa com a apresentadora Luciana Gimenez, Monique falou sobre o relacionamento.
"Foi amor à primeira vista, uma coisa que rolou que não tem explicação. Era para ser. Eu não queria acreditar no que estava sentindo. Pensei: 'será que estou ensapatando?'. E, no fim, descobri que estava. E eu não gosto de mulher, gosto só da Cacá", garantiu, durante a entrevista.
Durante a conversa, Monique também falou sobre sua idade. Aos 61 anos, ela realiza um trabalho social para ajudar pessoas mais velhas a elevarem a autoestima. "A ideia é compartilhar minha experiência com pessoas que depois dos 30, por exemplo, não podem mais ser modelo de passarela. Então eu levo essas moças, que têm até 77 anos, de volta ao mundo da moda para fazerem campanhas publicitárias", completa, dizendo que dá palestras, também, falando da própria vida.