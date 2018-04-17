Monique Evans fala de namoro com DJ: "Não gosto de mulher, só da Cacá" Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-modelo surpreendeu o público, em 2014, quando assumiu o relacionamento com a DJ Cacá Werneck. Ela, que tem dois filhos, virou alvo de preconceito. Mas, enquanto isso, o namoro já leva quatro anos e, em conversa com a apresentadora Luciana Gimenez, Monique falou sobre o relacionamento.

"Foi amor à primeira vista, uma coisa que rolou que não tem explicação. Era para ser. Eu não queria acreditar no que estava sentindo. Pensei: 'será que estou ensapatando?'. E, no fim, descobri que estava. E eu não gosto de mulher, gosto só da Cacá", garantiu, durante a entrevista.