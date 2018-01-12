Monick Camargo é cotada por escolas de samba do Rio e de São Paulo

A modelo Monick Camargo Crédito: Hygor Domingos/MF Press Global

A modelo Monick Camargo, que ganhou o título de "Musa da Fazenda" por telespectadores e internautas que acompanharam um reality show, está sendo cotada por algumas escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. A loira nascida em Anápolis, Goiás, no entanto, ainda está decidindo se vai desfilar ou não no carnaval deste ano.

Ela está cuidando do corpo, emagreceu bastante, voltou a fazer dieta, a treinar, e está muito focada e disciplinada para estar bem nos dias de folia.