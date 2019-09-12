Home
>
Famosos
>
Mônica Martelli filosofa sobre idade: "Quero ter uma bunda boa de 50"

Mônica Martelli filosofa sobre idade: "Quero ter uma bunda boa de 50"

Atriz, que é protagonista de "Minha Vida em Marte" celebra seus 51 anos e garante que está vivendo a melhor fase da carreira