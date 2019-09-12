Mônica Martelli filosofa sobre idade: "Quero ter uma bunda boa de 50"

posou totalmente nua pela primeira vez na carreira. Nesse ensaio, a protagonista dedeclarou: "Estou no momento mais feliz da minha vida. Quando você se desnuda, precisa estar feliz. É importante falar para as mulheres que é possível, depois dos 40, 45 50 anos, como é o meu caso, se reinventar e viver o momento mais feliz da vida. Eu nunca achei que fosse, aos 50 anos, estar vivendo o momento mais feliz da minha vida. E quero celebrá-lo". A entrevista foi dada pela bonita à revista Quem.