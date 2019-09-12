Mônica Martelli filosofa sobre idade: "Quero ter uma bunda boa de 50"

Mônica Martelli posou totalmente nua pela primeira vez na carreira. Nesse ensaio, a protagonista de "Minha Vida em Marte" declarou: "Estou no momento mais feliz da minha vida. Quando você se desnuda, precisa estar feliz. É importante falar para as mulheres que é possível, depois dos 40, 45 50 anos, como é o meu caso, se reinventar e viver o momento mais feliz da vida. Eu nunca achei que fosse, aos 50 anos, estar vivendo o momento mais feliz da minha vida. E quero celebrá-lo". A entrevista foi dada pela bonita à revista Quem.
Ainda sobre a idade, Mônica, que está com 51 anos, completa: "Quero ser bonita aos 50, me sentir bonita com a minha idade. Não tenho bunda de 20. Quero ter uma bunda boa de 50, ter barriga de 50, braço de 50. E eu quero me sentir bonita com o melhor que posso me dar".
Atualmente, ela namora o empresário Fernando Altério, de 66 anos, desde o início de 2019. Eles se conhecem há 18 anos, mas apenas agora ficaram juntos.