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Mônica Martelli filosofa sobre idade: "Quero ter uma bunda boa de 50"

Atriz, que é protagonista de "Minha Vida em Marte" celebra seus 51 anos e garante que está vivendo a melhor fase da carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 06:21

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 06:21

A atriz Mônica Martelli posa nua sob as lentes do fotógrafo Fábio Bartelt Crédito: Fábio Bartelt/Reprodução/Instagram @fabiobartelt
Mônica Martelli posou totalmente nua pela primeira vez na carreira. Nesse ensaio, a protagonista de "Minha Vida em Marte" declarou: "Estou no momento mais feliz da minha vida. Quando você se desnuda, precisa estar feliz. É importante falar para as mulheres que é possível, depois dos 40, 45 50 anos, como é o meu caso, se reinventar e viver o momento mais feliz da vida. Eu nunca achei que fosse, aos 50 anos, estar vivendo o momento mais feliz da minha vida. E quero celebrá-lo". A entrevista foi dada pela bonita à revista Quem. 
Ainda sobre a idade, Mônica, que está com 51 anos, completa: "Quero ser bonita aos 50, me sentir bonita com a minha idade. Não tenho bunda de 20. Quero ter uma bunda boa de 50, ter barriga de 50, braço de 50. E eu quero me sentir bonita com o melhor que posso me dar". 
Atualmente, ela namora o empresário Fernando Altério, de 66 anos, desde o início de 2019. Eles se conhecem há 18 anos, mas apenas agora ficaram juntos. 

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