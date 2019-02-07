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Nas ruas de Barcelona

Modelo ex-capa da Vogue e amiga de Madonna vira moradora de rua

Nastasia Urbano, de 57 anos, perdeu sua fortuna por conta do ex-marido

Publicado em 

07 fev 2019 às 11:56

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 11:56

A modelo Nastasia Urbano em campanha da francesa Yves Saint Laurent em 1989 Crédito: Reprodução/Instagram @80s90smodelspot
Famosa nos anos 1980, a ex-top model espanhola Nastasia Urbano, hoje com 57 anos, revelou ao jornal Daily Mail que mora nas ruas de Barcelona depois de ter perdido toda a sua fortuna por conta do ex-marido.
A ex-modelo foi capa da tradicional revista Vogue em 1981. Na época, de acordo com ela mesmo, chegava a ganhar uma fortuna. "Eu fiz todas as revistas, fui amada por todos. Recebi um milhão de dólares por ano por apenas 20 dias de trabalho, por três ou quatro anos", revelou.
A mulher também frequentava a alta sociedade e tinha como amigos pessoas influentes no mundo das artes. "Eu estava jantando um dia com Jack Nicholson, no dia seguinte com Andy Warhol [1928-1987]. Eu estava em festas", disse.
"Eu quase fui no casamento de Madonna com Sean Penn porque o ator David Keith me convidou e eu era namorada dele. Mas no dia acordamos de ressaca e não conseguimos nos levantar", completou.
Atualmente, ela revelou à publicação que dorme em agências bancárias, sofás de amigos e na rua. Já foi despejada de muitos locais por não ter como pagar aluguel. A vida começou a desmoronar depois que Nastasia teve seu dinheiro roubado por um homem com quem se relacionou e teve filhos. Ela, apaixonada, chegou a dar um carro importado para ele com apenas dois dias de união. Perdeu tudo.
"Eu quero viver, não apenas sobreviver. Estou cansada de ficar pedindo dinheiro. As pessoas à minha volta vão embora, todo mundo vai embora e não estou surpresa. Quero que meus filhos me vejam bem. Quero me recuperar como uma pessoa e que eles possam se orgulhar de mim", finalizou.

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