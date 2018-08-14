Modelo brasileira comparada a Penélope Cruz posa nua

A modelo internacional Wanessa Moura, conhecida pela semelhança com a atrize cheia de polêmicas por conta do seu protesto contra magreza excessiva em desfiles irá lançar o seu primeiro ensaio para ada Itália.

Wanessa causou polêmica na internet após realizar uma campanha com fotos impactantes sobre o seu apoio às decisões das maiores organizações de desfiles em proibir modelos excessivamente magras nas passarelas, tudo com o propósito de evitar mais casos de anorexia em mulheres. Eu sou magra por genética, mas não desejo que ninguém alcance meu tipo físico sem que haja um acompanhamento médico, declara.

A morena também comenta que no início da proposta teve certo receio em fazer um ensaio nu por conta do seu corpo. Com manequim tamanho 36, 60 cm de cintura e 1,72 cm de altura, Wanessa conta que as revistas masculinas deve ter espaço para todas. Tive um pouco de medo no começo, mas acredito que o ensaio sensual com modelos que tenha as mesmas medidas que as minhas possam ter mais oportunidades a partir de agora.