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Playboy Itália

Modelo brasileira comparada a Penélope Cruz posa nua

Wanessa Moura ficou conhecida, também, quando causou polêmica na internet fazendo uma campanha contra a magreza excessiva

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 12:24
Modelo Wanessa Moura ganha fama após ser comparada com Penélope Cruz Crédito: Montagem Gazeta Online
A modelo internacional Wanessa Moura, conhecida pela semelhança com a atriz Penélope Cruz e cheia de polêmicas por conta do seu protesto contra magreza excessiva em desfiles irá lançar o seu primeiro ensaio para a Playboy da Itália.
> Modelo brasileira ganha fama após ser comparada a Penélope Cruz
Wanessa causou polêmica na internet após realizar uma campanha com fotos impactantes sobre o seu apoio às decisões das maiores organizações de desfiles em proibir modelos excessivamente magras nas passarelas, tudo com o propósito de evitar mais casos de anorexia em mulheres. Eu sou magra por genética, mas não desejo que ninguém alcance meu tipo físico sem que haja um acompanhamento médico, declara.
. Crédito: Divulgação/CO Assessoria
A morena também comenta que no início da proposta teve certo receio em fazer um ensaio nu por conta do seu corpo. Com manequim tamanho 36, 60 cm de cintura e 1,72 cm de altura, Wanessa conta que as revistas masculinas deve ter espaço para todas. Tive um pouco de medo no começo, mas acredito que o ensaio sensual com modelos que tenha as mesmas medidas que as minhas possam ter mais oportunidades a partir de agora.

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