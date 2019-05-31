Missa de sétimo dia de Gabriel Diniz acontece domingo na Paraíba

O cantor Gabriel Diniz Crédito: Reprodução/Instagram @gabrieldiniz

Acontece no domingo (02) a missa de sétimo dia de Gabriel Diniz, morto na segunda-feira (27) em um acidente aéreo na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato, perto da divisa entre Sergipe e Bahia.

A cerimônia acontecerá na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, a sede da Arquidiocese da Paraíba, no centro de João Pessoa, às 14h.

Gabriel, do hit "Jenifer", estava indo se encontrar com a namorada e a família em Maceió quando aconteceu o acidente. Ele namorava com Karoline Calheiros há cerca de dois anos e iria comemorar o aniversário dela, que fez 25 anos na segunda (27). O cantor estava dentro de um monomotor que saiu de Salvador com destino a Maceió. Documentos dele, como o passaporte, foram encontrados na região do acidente.

A aeronave não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Segundo informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o monomotor é do Aeroclube de Alagoas e tinha a autorização apenas para fazer voos de instrução.

Ainda de acordo com a agência, a aeronave tinha o Certificado de Aeronavegabilidade, ou seja, autorização para voar, até 2023. A inspeção mecânica do monomotor também estava em dia e vigente até 2020.

O monomotor Piper, modelo PA-28-180, tinha o prefixo PT-KLO. A aeronave foi fabricada em 1974 e tinha a capacidade para o transporte de apenas três passageiros, mais o piloto.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Gabriel Diniz ficou famoso pelo seu hit "Jenifer". Conhecido também como GD, o cantor de arrocha -mescla de forró e axé- fala sobre um rapaz que toma um pé na bunda da namorada e dá a volta por cima.

Antes de ocupar as paradas das plataformas de streaming, Gabriel Diniz começou sua primeira banda, chamada Loucos Por Forró, quando estava na escola, em João Pessoa, cidade onde cresceu.

A carreira profissional teve início quando ele se mudou para o Recife, após receber um convite para ser vocalista da banda Capim com Mel. Depois de abandonar o curso de engenharia elétrica, em 2012, embarcou em carreira solo.

O primeiro álbum solo "GD Verão" foi lançado em novembro de 2016 e, no ano seguinte, já havia experimentado o sucesso com a música "Paraquedas", parceria lançada com Jorge e Mateus. Seu lançamento mais recente foi "À Vontade", em fevereiro deste ano.

Escrita por um coletivo de Goiânia, "Jenifer" foi oferecida a outros artistas como Wesley Safadão e Gusttavo Lima, que a rejeitaram por destoar de suas imagens de moços de família.