É arquiteta e influenciadora digital

Miss Espírito Santo 2019 é coroada: "Quero dar mais visibilidade"

A arquiteta Thainá Castro vai concorrer ao Miss Brasil 2019 em março, em São Paulo

Publicado em 28 de janeiro de 2019 às 18:39 - Atualizado há 6 anos

A arquiteta e influenciadora digital Thainá Castro, de 24 anos, é a nova Miss Espírito Santo 2019. Coroada na última semana, em cerimônia que aconteceu em Vila Velha, a jovem natural de Vitória destacou que quer dar mais visibilidade ao Estado com o título que conquistou e, ao mesmo tempo, incrementar projetos sociais que já desenvolve com instituições carentes capixabas.

Thainá Castro, Miss Espírito Santo 2019 Crédito: Divulgação/Coordenação Miss Espírito Santo Be Emotion

Thainá, até pelo trabalho como influenciadora digital, já é uma habitué da internet e é por meio dela que desenvolve esses projetos para ajudar o próximo. Ela, que diz que por inúmeras vezes se sentiu insegura com o próprio corpo, destaca que investiu pesado na malhação e alimentação regrada para ficar com o shape (mais) em dia e ter uma chance extra para subir no pódio do Miss Espírito Santo.

"Quero levar o nosso Estado para o Brasil e fazer com que mais pessoas conheçam as belezas daqui. Quero dar visibilidade para o nosso Espírito Santo" Thainá Castro Miss Espírito Santo 2019

Desde que foi coroada, na última semana, a arquiteta e Miss Espírito Santo 2019 já participou de reuniões, fotos oficiais e já está montando uma agenda para cumprir daqui até o concurso nacional. Apesar de que, mesmo depois disso, ganhando ou não, ela continua representando a beleza do Espírito Santo até o fim de seu reinado, até a próxima edição do miss estadual. "E uma miss não é ex-miss. Eu serei sempre lembrada como a Miss Espírito Santo 2019", dispara.

Thainá começou a frequentar o mundo miss em 2012, quando passou a ser convidada pela direção do concurso para participar de algumas etapas da seleção máxima de beleza do Estado. De lá para cá, se encantou e, em 2017, decidiu que iria se candidatar. "Mas fiquei insegura e acabei não dando continuidade à inscrição. Sempre tive muita insegurança com o meu corpo", declara ela, que pesa 60 quilos e tem 1,73 metro.

"Procurei profissionais, me dediquei nos treinos e no regime e também realizei alguns procedimentos estéticos, como massagens modeladoras, linfáticas e corrente russa", detalha, em entrevista ao Gazeta Online.

De acordo com Thainá, a partir de agora, já miss, ela quer aumentar o trabalho que faz nas comunidades e, claro, se preparar para representar o Espírito Santo no Miss Brasil, em 9 de março de 2019, em cerimônia que acontece na capital paulista.

SURPRESA

Questionada sobre sua reação quando ouviu seu nome como vencedora do concurso no Espírito Santo, Thainá revela que não esperava: "Foi surpresa total. Eu já tinha até conversado com família e amigos e dito que não era para criar expectativa, porque as meninas que estavam concorrendo eram muito fortes", conta.

Segundo a arquiteta, à medida que foi conhecendo o perfil de cada candidata foi ficando menos confiante de que conseguiria ganhar. "As meninas estavam muito preparadas e eu ficava pensando: 'Ela também está fazendo por onde ganhar", pondera.

