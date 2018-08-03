Miss Bumbum 2012 revela que já fez bioplastia nos glúteos

Carine Felizardo, Miss Bumbum 2012 Crédito: Davi Borges/CO Assessoria

Carine Felizardo, modelo que já recebeu o título de bumbum perfeito em diversos concursos de beleza revelou em entrevista para famosa rede de televisão que já fez preenchimento com PMMA, conhecido como metacrilato, nos glúteos.

Procedimento muito controverso no campo das cirurgias plásticas, a substância é um tipo de plástico, chamado por alguns profissionais de bioplastia. Gosto muito do resultado e não me arrependo. Temos que procurar profissionais que façam algo de qualidade, mesmo que seja caro., conta Carine. Nossa saúde não tem preço.

Questionada sobre os riscos, Carine garante que não tem medo e sempre se cuida para que tudo dê certo. Para ela, a bioplastia é mais segura do que o silicone. Sempre me perguntam como tive coragem, porque é um procedimento definitivo, mas nunca vi um caso de óbito por causa disso. É muito raro dar errado.